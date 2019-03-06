Американский капитан объяснил, почему отношения РФ и Беларуси "омрачились"

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Капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах полагает, что у РФ испортились отношения со всеми, в частности, с Беларусью, поскольку человеку нельзя дружить с крокодилом, но и крокодил крокодила может съесть.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, конечно, хитрый, и у него очень долгие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

По словам собеседника, все страны пытаются как-то отделиться от России.

"Но это не только Беларуси касается, а и Казахстан себя не очень комфортно чувствует, а это очень богатая и огромная страна. Там тоже очень много русскоязычного населения, и там тоже очень переживают", — отметил он.

Табах добавил, что Казахстан сейчас переходит на латиницу, пытается как-то отойти от РФ, а для нее — это большой удар.

"Все пытаются как-то отделиться от России. Это, как в конце Второй мировой войны все хотели стоять подальше от Гитлера (лидер нацистской Германии Адольф Гитлер — Ред.). Так же и сейчас", — объяснил капитан в отставке.

Эксперт подчеркнул, что Путина уже не воспринимают как адекватного человека, а видят в нем опасность, поскольку у его государства есть ядерная бомба, а его указания насчет этого оружия невозможно предсказать.

"Он же сказал: "Если нет России, то зачем тогда этот мир?!". И также он сказал: "Я — это Россия!". Получается, что если его не будет, то зачем этот мир, а это — явная угроза всему миру, он угрожает всему миру, и он не просто так это сказал", — заявил собеседник.

Ранее дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что Владимир Путин агрессивно поглощает Беларусь, а Александр Лукашенко пытается сохранить в своей стране личную власть.