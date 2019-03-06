Политик жестко распек телепропагандистку Скабееву из-за Украины: опубликовано видео

6 марта 2019, 17:56

Конфликт начался в разговоре о прототипах новых украинских ракет.

скабеева россия 1
Ольга Скабеева и Евгений Попов / скриншот из видео

В прямом эфире российского телевидения политик Леонид Гозман ожесточенной речью ответил на постоянные выпады ведущей пропагандистской программы 60 минут Ольги Скабеевой с угрозами и оскорблениями Украины.

Гозман заявил, что все возмущения россиян по поводу разработки Украиной ракет, способных поражать цели в Москве, абсолютно нелогичны.

"Неужели непонятно, что вы, здесь сидящие и стоящие, сделали достаточно много для того, чтобы украинцы разрабатывали такую ракету. Когда вы оскорбляете Украину, когда вы оскорбляете соседей. Вообще всех соседей. Когда Вы всем угрожаете. Мол, мы разберемся со всеми, мы наведем порядок. Естественно желание соседей иметь оружие возмездия", − на повышенных тонах высказался политик.

Напомним, ранее экс-нардеп на российском ТВ капитально "сел в лужу" из-за истории Украины. До этого скандальный политолог там же обругал украинскую телеведущую.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина пропаганда РосТВ Ольга Скабеева
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:02
Журналисты отрицают заявление Порошенко и Луценко об утечке фактов по хищениям в оборонке
18:25
"Было больно до слез": Олег Винник рассказал об отношениях и первом страстном поцелуе
18:22
Коболев возмутился конкурсом на нового главу Нафтогаза
17:56
Политик жестко распек телепропагандистку Скабееву из-за Украины: опубликовано видео Видео
17:46
Порошенко пообещал провести международный аудит Укроборонпрома Видео
17:32
Прикольні привітання з наступаючим 8 Березня для найулюбленіших людей Фото Видео
17:15
На Общественном попросили Бойко убрать из ролика утверждение об обогащении Порошенко Видео
16:55
Перевод часов в Украине 2019: что важно помнить Видео
16:27
На честном слове и скотче: В Сети показали снимок "процветающего" Крыма при россиянах
16:26
Сторонники Порошенко поддерживают сползание к России мнение
16:17
"Где-то тихо плачет Виторган": Ксения Собчак засветилась в аэропорту с предполагаемым любовником Фото Видео
16:17
Кабмин разделил ГФС на две структуры
16:06
Адвокат рассказал о коварном плане России насчет пленных украинских моряков
15:52
"Недопустимое вмешательство": Холодницкий отреагировал на призыв посла США о своем увольнении
15:47
"Пиар-покушение": политолог сказал, как Порошенко будет "сражаться" на выборах-2019 Видео
15:38
В Генштабе ВСУ рассказали, по скольким направлениям Украину ожидает вторжение
15:33
Отмена концерта The Prodigy на UPark: что делать с билетами
15:15
Нафтогаз угрожает Газпрому новым судебным иском
15:12
Синоптики сообщили прекрасные новости о метеорологической весне в Киеве Видео
14:46
"Как флаг Украины": Анна Седокова с дочкой покрасовались в желтом и голубом платье
14:39
Выборы-2019: как голосовать переселенцам и жителям временно оккупированых территорий Видео
14:34
"Приехали совершенно больные люди": скандал вокруг избиения родни Дудя обрастает новыми подробностями
14:29
ЕС вводит новые санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе - СМИ
14:00
"Авто без живого места, жертвы": под Киевом произошло смертельное ДТП с участием трех машин Фото
13:56
"Смотреть страшно": Ольга Бузова шокировала сеть исхудавшим видом
13:55
НАБУ закрыло уголовное дело против Труханова
13:44
Новолуние в марте 2019: что важно помнить Видео
13:20
Кабмин объявит конкурс на должность главы Нафтогаза
13:09
"Победа зависит от Киева, а не от Москвы": эксперт объяснил, когда закончится противостояние с РФ Видео
12:42
В полотенцах на голое тело: Maruv и Леся Никитюк устроили танцы под Siren Song, жаркое видео Видео
12:27
Маникюр на 8 Марта: что советуют модные тренды весны 2019 Фото Видео
12:08
Избиение матери и брата Дудя: в России полиция через полгода завела дело
11:53
"Если муж запил": эксперт назвал главные провалы Порошенко, которые будут стоить ему президентства Видео
11:30
"Горели тысячи квадратов": под Днепром на предприятии произошел серьезный пожар Фото
11:26
Наталья Холоденко стала мамой во второй раз
11:16
"Противостояние антициклона и циклона": синоптик предупредила о погодных неприятностях и похолодании Видео
11:12
Обошла Цукерберга: Forbes назвал самого молодого миллиардера в истории Видео
11:00
Киев объяснил, что будет делать в случае провала переговоров по транзиту газа Видео
10:59
Девушка дня Instagram: красотка с завидной фигурой Кери Леонова Фото
10:30
Американский капитан объяснил, почему отношения РФ и Беларуси "омрачились"
10:22
Путин теряет власть над россиянами мнение
09:56
ПЦУ пожаловалась в ООН и ОБСЕ на давление Видео
09:45
"Пугачеву по гриве видно": Игорь Николаев показал фото с Примадонной 35-летней давности
09:20
"Живут в мире лжи": Подервянский "проехался" по россиянам Видео
09:12
Миллиарды "Нибиру": европейские ученые вычислили количество опасных для Земли планет Видео
08:45
Диетолог рассказала об уйме полезных веществ в квашеной капусте
08:37
Отмена безвиза: Евросоюз будет жестко наказывать Украину за непослушание мнение
08:24
Чат із політичним аналітиком Олександром Донієм
08:20
"Главный фактор": аналитик объяснил, почему в Украине снижается курс доллара
08:09
Борщ украинский с мясом или постный: как сварить вкусный борщ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться