Политик жестко распек телепропагандистку Скабееву из-за Украины: опубликовано видео

Ольга Скабеева и Евгений Попов / скриншот из видео

В прямом эфире российского телевидения политик Леонид Гозман ожесточенной речью ответил на постоянные выпады ведущей пропагандистской программы 60 минут Ольги Скабеевой с угрозами и оскорблениями Украины.

Гозман заявил, что все возмущения россиян по поводу разработки Украиной ракет, способных поражать цели в Москве, абсолютно нелогичны.

"Неужели непонятно, что вы, здесь сидящие и стоящие, сделали достаточно много для того, чтобы украинцы разрабатывали такую ракету. Когда вы оскорбляете Украину, когда вы оскорбляете соседей. Вообще всех соседей. Когда Вы всем угрожаете. Мол, мы разберемся со всеми, мы наведем порядок. Естественно желание соседей иметь оружие возмездия", − на повышенных тонах высказался политик.

Гозман затыкает "сливной бачок" на канале геббельс-1. pic.twitter.com/D081gr9fuj — Nasha Canada??Наша Канада (@NashaCanada) 2019年3月5日

Напомним, ранее экс-нардеп на российском ТВ капитально "сел в лужу" из-за истории Украины. До этого скандальный политолог там же обругал украинскую телеведущую.