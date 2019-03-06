В США определились с курирующим Украину и РФ топ-дипломатом

Филип Рикер будет заниматься вопросами стран Европы в США / Фото: ekathimerini.com

В США назвали кандидатуру помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, который займет пост ушедшего в феврале в отставку Уэсса Митчелла, занимавшегося, помимо прочего, урегулированием спора между Венгрией и Украиной из-за закона об образовании.

Как сообщает греческое издание Ekathimerini, на должность назначен экс-гражданский заместитель главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советник по политическим вопросам Филипп Рикер,

В СМИ уверяют, что официально в Белом доме Рикер еще представлен не был, однако стало известно о его вступлении в должность с 18 марта.

Отмечается, что о своем назначении дипломат упомянул вскользь 4 марта во время визита на Балканы.

"Начало моей работы на этой должности - это возможность продвинуться в переговорах с Косово", - сказал он.

Читайте также"Мы стоим бок о бок": дипломат США заявил о готовности НАТО поддержать УкраинуТакже слухи о назначении Рикера 5 марта на брифинге подтвердил представитель Госдепа Роберт Палладино.

"Позже в этом месяце мы будем рады снова приветствовать в Вашингтоне посла Филиппа Рикера. С 18 марта он станет заместителем госсекретаря по делам Европы и Евразии", - объявил он.

Как известно, с 2008 по 2011 года Рикер работал послом США в Македонии, а с 2011 по 2013 года был заместителем помощника секретаря Бюро.

Напомним, в Будапеште заявили, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уесс Митчелл высказал мнение о поддержке США позиции Венгрии в споре с Украиной по поводу украинского закона об образовании.