8 марта: Медведев попытался нарисовать в воздухе восьмерку и оконфузился

Премьер-министр России Дмитрий Медведев / Reuters

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев записал поздравление с 8 марта на борту правительственного самолета.

Соответствующее видео он выложил в Facebook.

Медведев поздравил женщин с весенним праздником, пожелав им получить "много цветов и услышать теплые слова".

"У праздника политическая природа, но мы о ней забыли. Это день, это просто день, когда мы можем поздравить своих близких женщин, бабушек, матерей, сестер, жен, подруг, всех кто дорог и кого хочется поздравить с этим женским праздником", - сказал он.

При этом российский премьер попытался нарисовать в воздухе восьмерку, однако у него вышли непонятные знаки, напоминающие круглые скобки.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудниц конной полиции с 8 марта верхом на коне и подарил им рысака по кличке Золотой луч.