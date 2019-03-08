8 марта: Медведев попытался нарисовать в воздухе восьмерку и оконфузился

Российский премьер поздравил женщин с весенним праздником, пожелав им получить "много цветов и услышать теплые слова".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев записал поздравление с 8 марта на борту правительственного самолета.
Соответствующее видео он выложил в Facebook.
Медведев поздравил женщин с весенним праздником, пожелав им получить "много цветов и услышать теплые слова".
"У праздника политическая природа, но мы о ней забыли. Это день, это просто день, когда мы можем поздравить своих близких женщин, бабушек, матерей, сестер, жен, подруг, всех кто дорог и кого хочется поздравить с этим женским праздником", - сказал он.
При этом российский премьер попытался нарисовать в воздухе восьмерку, однако у него вышли непонятные знаки, напоминающие круглые скобки.
Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудниц конной полиции с 8 марта верхом на коне и подарил им рысака по кличке Золотой луч.