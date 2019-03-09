"Просто утопия": в Госдуме ответили на слова Порошенко о способных бить в тыл РФ ракетах

9 марта 2019, 20:16

Высокоточное оружие – это очень дорогой вид вооружения.

Ракета, испытание, Херсон
Ракетные испытания в Украине / mil.gov.ua

Заявление президента Петра Порошенко о необходимости создания высокоточного ракетного оружия, способного поражать цели далеко в тылу РФ, является утопией.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, таким образом Украина предлагает свою территорию для размещения систем ПРО.

"Никто не будет давать Киеву возможность развивать собственное производство высокоточного оружия. В советское время на территории Украины были размещены очень серьёзные производственные мощности и Россия была основным заказчиком военно-промышленного комплекса. Это позволяло украинским заводам получать максимальную загрузку. Сейчас же американцы не заинтересованы в том, чтобы на Украине развивалась данная отрасль", — подчеркнул он в комментарии rt.com.

Шерин напомнил, что высокоточное оружие – это очень дорогой вид вооружения.

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"Цели должны оправдывать средства. Сегодня украинская сторона таким оружием не обладает не потому, что кто-то не давал его делать. Всё дело в том, что для этого нужно очень серьёзные ресурсы и финансы. Даже если им кто-то его продаст или даст в долг, они не смогут этим вооружением воспользоваться. Россия зафиксирует данную активность ещё на попытке запуска. Тем более такая техника требует квалифицированного обслуживания", — заключил российский депутат.

Напомним, ранее в Украине предложили создать "оружие возмездия" в связи с вероятной агрессией РФ.

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Россия ракеты Петр Порошенко Госдума РФ
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