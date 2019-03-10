"Российской культуре всего 350 лет": в Украине жестко осадили сенатора-псевдоисторика из РФ

Алексей Пушков / Reuters

Одиозный российский политик, член Совета Федерации, Алексей Пушков влип в скандал, пытаясь доказать, что культура РФ гораздо более древняя и важная для мира, чем культура украинская.

"То, что Порошенко назвал концом "культурной оккупации", есть лишь план "освобождения" Украины от огромного пласта мировой культуры – русской культуры. Вместо нее навязываются псевдоистория и убогая новая мифология, которые призваны превратить страну в глубокую культурную провинцию", – написал сенатор на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Конфузную для Пушкова ситуацию подметил и высмеял на свом Telegram-канала украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий."Он забыл, что "мировая русская культура" – это лишь несчастная 350-летняя культура (и ту дали тем лапотникам мы с чрезмерной доброты) только 1/9 части света. Далеко не весь мир и лишь немного дольше, чем культура демонстративно "беспамятном" Америки. Тогда как вокруг Украины идут дискуссии, сколько именно тысячелетий считать нашей подлинной историей", – написал он.

Напомним, ранее Пушков заявлял о том, что Москва проиграла Западу в информационной войне.