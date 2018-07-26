В России назвали Геращенко "невменяемой" и обвинили в срыве переговоров в Минске

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко является "невменяемой", поскольку сорвала переговоры в Минске, которые проходили 25 июля и покинула встречу.

"Сообщают, что вице-спикер Рады Ирина Геращенко сорвала заседание Минский группы по Донбассу. Не удивлен: знаю ее по ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая. Такого рода переговорщики способны только войну объявлять. Киев и направляет их для срыва соглашений", - написал Пушков в Twitter.

Напомним, 25 июля на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Украина отвергла возможность проведения любых референдумов на оккупированном Донбассе.

Ранее Геращенко заявляла, что Минские соглашения не предусматривают проведения референдума на Донбассе.

Началась дискуссия с того, что агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.