"Нам надо серьезно задуматься": в Москве заявили о проигрыше Западу в информационной войне

14 декабря 2018, 23:18

В Кремле полагают, что несколько запоздали с созданием телеканала Russia Today.

информационная война, интернет, СМИ
В России жалуются, что проигрывают в информационной войне / ruspravda.info

В России председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков констатировал проигрыш Москвы по итогам многолетней информационной войны с западными странами.

"Как мне кажется, в информационном плане мы очень сильно запоздали. У нас появился проект Russia Today, который подорвал монополию западных средств массовой информации на западных рынках информации, отсюда такая нервная реакция на Russia Today", - сказал он во время пресс-конференции в Москве, видео опубликовано в YouTube.

По словам Пушкова, Россия использует спутниковое телевидение и ряд других каналов распространения информации, однако этого недостаточно и сеть необходимо расширять.

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"У китайцев, например, уже несколько каналов, вещающих на иностранных языках: два канала, вещающих на английском, у них появляется канал, вещающий на русском. Китайцы расширяют систему информационного вещания, и нам надо ее тоже расширять", - заявил российский чиновник.

Пушков добавил, что против России на информационном фронте брошены значительные силы, поэтому Кремлю необходимо задуматься об усилении ответных мер.

"Я думаю, что новая информационная политика в условиях информационной войны превращается в одну из важнейших задач для информационного выживания России. Потому, что силы против нас брошены очень значительные, и нам надо серьезно задуматься", - подытожил он.

Напомним, украинский рэпер Freel записал песню "Шо там у хохлов", в которой с сарказмом рассказал о фейках на российском телевидении и об информационной войне.

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Россия проигрышь информационная война Запада Алексей Пушков
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