Украина почти проиграла России информационную войну из-за пророссийских и олигархических каналов, полагает Юрий Луценко / УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Украина почти проиграла РФ информационную войну, поскольку в нашей стране пророссийские и олигархические телеканалы круглосуточно утверждают о проигрышах "на всех фронтах".

Если украинские власти и дальше будут молчать о достижениях, государство окончательно проиграет информационную войну, рассказал чиновник в Киеве на седьмом заседании Совета регионального развития, сообщает УНИАН.

"Давайте я посмею вам сказать — мы ее практически проиграли. Все российские (пророссийские — Ред.) и олигархические телеканалы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина уже проиграла все и уже вот-вот ее объявят failed state (государство, которое не состоялось — Ред.)", — заявил генпрокурор.

Читайте такжеЭпопея с уходом Луценко: стал известен вердикт ПорошенкоПо его словам, бедным людям навязали, что в войне на Донбассе виновен не президент России Владимир Путин, а глава нашей страны Петр Порошенко, не беглый экс-президент Виктор Янукович виноват в том, что Украина осталась разграбленной, а глава ГПУ, "который забрал у него деньги".

Ранее заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выразил мнение, что отказ от захваченного РФ Крыма для окончания войны на Донбассе возможен при условии прихода к власти пророссийских политиков.