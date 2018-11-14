Украинский рэпер выпустил песню о российских фейках "Шо там у хохлов"

Иллюстрацией в песне стал горящий Кремль / Фото: скриншот из видео

Украинский рэпер Freel записал песню "Шо там у хохлов", в которой с сарказмом рассказал о фейках на российском телевидении, повествующих о ситуации на Донбассе.

Главным героем композиции автор изобразил ученого из России, который поехал на оккупированные территории, чтобы спасать русскоязычное население. Видео опубликовано в YouTube.

"Это видео – скорее современное искусство, определенного рода акционизм, чем клип. Кремль здесь – как символ путинского режима. Это ответ российской пропаганде – в кадре происходит только одно, но важное действие, мечта пусть не всех, но многих украинцев, которые надеются, что этот режим в конце концов самоуничтожится", - пояснил музыкант в описании к видео.

Видеорядом к песне служит горящий Кремль. Текст трека рассказывает о российской пропаганде, которая с 2014 года распространяет неправдивую информацию об Украине, которой верит население страны. Автор заявляет, что в одной песне собрал своеобразный выпуск новостей на российском телевидении.

Freel считает, что его видео настолько откровенное и правдивое, что его могут заблокировать из-за жалоб россиян. По его словам, таким способом он решил сделать свой вклад в информационную войну между Украиной и Россией.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику, 18+

Напомним, в российском городе-курорт Сочи на автомобиле с донецкой госрегистрацией оставили оскорбительную записку с недвусмысленным предложением. "Будьте прокляты, хохлы. Валите из России", ― говорится в тексте.