Акция "Без баб": пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

Иллюстративное фото / РИА Новости

Ученики пятого класса из Кудрово (Ленинградская область, Россия) устроили в школе акцию "Без баб" - "в честь" 8 Марта. Такое сообщение опубликовала мать одной из учениц в социальной сети Facebook.По словам женщины, школьники начали свою акцию с расклеивания листовок, на которых был изображен перечеркнутый символ римской богини Венеры (символ женского начала — Главред). Затем некоторые из школьников начали проявлять агрессию и начали раздавать пинки проходящих мимо школьниц. Женщина пожаловалась, что от действий пятиклассников пострадала в том числе ее дочь, обучающаяся уже в восьмом классе.

В комментариях к записи пользователи предположили, что идея провести акцию "Без баб" возникла у пятиклассников благодаря одноименному интернет-сообществу в "Одноклассниках" [запрещенная в Украине российская соцсеть - Главред].

Напомним, ранее в России учитель угрожала детям расстрелом за надпись на доске "Путин-вор". Позднее в России бандиты провели урок "тюремной правды" для школьников.