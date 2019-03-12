Трамп запросил у Конгресса $500 млн на борьбу со "злом" из РФ

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса $500 млн на борьбу со "злонамеренным влиянием" России.

Об этом говорится в бюджетной заявке Трампа на 2020 финансовый год, опубликованной на сайте Белого дома.

"Бюджет предполагает выделение более 500 млн долларов помощи Европе, Евразии и Центральной Азии для продвижения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, отказа стран-партнеров от российской военной техники", - говорится в документе.

Кроме того, США считают необходимым помочь в устранении слабостей в макроэкномике, а также устранить зависимость от торговли с Россией и ее энергетики.

Ранее Дональд Трамп предложил брать с союзников дополнительную плату за размещение американских войск.

По его мнению, союзники должны оплачивать полную стоимость пребывания военных плюс еще половину от нее.

"Трамп озвучил в частных беседах со своими помощниками, что союзники, принимающие американские силы, платят недостаточно. Он разработал формулу "цена+50%", - рассказали собеседники The Washington Post.