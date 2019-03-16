Российские банки "будут гнать доллары внутри себя", чтобы обойти санкции США

Сбербанк РФ / РБК

Крупные российские банки совместно с Минфином и Центробанком России разрабатывают план действий на случай введения новых санкций США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие банки РФ изучают возможность предоставления друг другу валюты через корреспондентские счета.

Эта схема позволит выиграть время, если кто-то из банков окажется отрезанным от валютных операций, и избежать резкой остановки валютных расчетов. Разрабатывать ее начали еще в 2018 году.

Одними из главных угроз для банков РФ есть отключение от системы SWIFT и запрет на работу с валютой, поступающей в основном от банков США.

Чтобы поддерживать валютные расчеты, они планируют использовать валютные корреспондентские счета. Если США введут санкции, то банки "будут гнать доллары внутри себя через внутренние проводки, минуя корсчет, например, в Citi". При этом хотя бы один российский банк должен быть не под санкциями, чтобы иметь корреспондентский счет в зарубежном банке.

Другой вариант - предоставление валюты Центробанком несанкционному банку, чтобы он распределял ликвидность дальше по системе.

Отмечается, что все эти меры временные и должны дать время найти другой способ обхода ограничений.

Напомним, 15 марта Вашингтон расширил антироссийские санкции из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.