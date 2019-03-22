Путин может только позавидовать Назарбаеву - Bloomberg

22 марта 2019, 01:17

Российские политологи уверены, что стратегия президента Казахстана не имеет перспектив в России.

Путин и Назарбаев
Путин и Назарбаев / Официальный сайт президента России

Стареющий лидер уходит с поста президента, но твердо держит бразды правления. Для многих в Кремле события, разворачивающиеся в соседнем Казахстане, являются примером для президента России Владимира Путина. Однако, в отличие от своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева, никто не уверен, что Путин сможет осуществить передачу власти, не инициировав дестабилизирующую борьбу между конкурирующими лагерями Кремля, которая в настоящее время контролируется его правлением. Политические и личные риски для Путина очень высоки. Об этом идет речь в материале Bloomberg, перевод которого публикует Главред.

Читайте такжеУходя - не уходи: почему отставка Назарбаева с поста президента ничего не значитПо словам Андрея Колядина, бывшего сотрудника администрации президента РФ, который сейчас работает политическим консультантом в Кремле, переходный процесс, похожий на происходящий в Казахстане, активно обсуждался в Москве. "Сценарий Назарбаева может удовлетворить политическую элиту, которая хочет арбитра, имеющего влияние на процесс после вступления в должность преемника", - сказал он.

Решение, принятое на этой неделе 78-летним Назарбаевым, передать президентство доверенному союзнику, сохранив за собой ключевые полномочия главы Совета безопасности Казахстана и пожизненного лидера нации, поможет избежать проблем в будущем. 66-летний Путин выиграл четвертый и, по-видимому, последний срок с рекордными 77% на выборах в 2018 году. С момента своего первого избрания в 2000 году он раздавил политическую оппозицию, став настолько доминирующим, что многим россиянам трудно назвать потенциальных преемников, даже несмотря на то, что его популярность снизилась. Путин, срок полномочий которого истекает в 2024 году, никого не назначил своим наследником, хотя он неоднократно убеждал не менять конституцию, чтобы продлить свое правление.

Некоторые представители правящей элиты настаивают на том, чтобы российский лидер оставался президентом как можно дольше. Рассматриваемые варианты включают в себя принуждение соседней Беларуси к объединению с Россией для создания нового государства, чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения. Согласованного сценария перехода власти в Кремле пока не существует. Несмотря на это, "Путин не может оставаться вечно - он смертный", - говорит Ольга Крыштановская, социолог, изучающая правящую элиту России в Государственном университете управления в Москве. "Если он не подготовит почву для преемственности, это плохо кончится". Все перегрызут друг другу горло".

Путин уже однажды спровоцировал передачу президентства своему протеже Дмитрию Медведеву. Он был президентом в 2008-2012 годах, а Путин занял пост премьер-министра, продолжая управлять страной, пока не вернулся в Кремль четыре года спустя. На этот раз Путин может передать ключевые президентские полномочия совету безопасности или консультативному органу под названием Государственный совет, которые он сейчас возглавляет, а затем использовать их для оказания влияния после ухода из Кремля, считают политологи в Москве.

Читайте такжеСоциолог сказал, сможет ли Путин добровольно уйти, как НазарбаевПо словам Александра Баунова, старшего научного сотрудника Московского Центра Карнеги, Кремль будет следить за тем, насколько успешен контроль Назарбаева в Казахстане и как перераспределяется власть в соответствии с новым соглашением. Россия и Казахстан имеют "похожую экономическую структуру и тип авторитаризма", сказал он.

Тем не менее, есть сомнения, продолжит ли враждующая элита России уважать власть Путина, если он передаст президентство кому-то еще, говорит Сергей Марков, политический консультант Кремля. Казахи могут позволить Назарбаеву стать наставником, а вот "в случае Путина, если он уйдет, то столкнется с немедленной проблемой", уверен Марков. Невозможно повторить стратегию Назарбаева, потому что российская политическая система более сложная, чем казахская, отмечает Аркадий Дубнов, политолог из Москвы.

Уже будучи самым продолжительным лидером Кремля со времен советского диктатора Иосифа Сталина, Путин столкнется с растущим давлением, чтобы защитить свое наследие. Бывший офицер КГБ может оказаться зажатым между желанием сохранить политическую легитимность, уступая место преемнику, и задачей сохранить контроль над системой власти, которую он выстроил в течение почти 20 лет. "Путин может только позавидовать" судьбе Назарбаева, говорит Дубнов. "В его случае, такой уход из власти не сработает".

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Россия власть Казахстан Нурсултан Назарбаев преемник Владимир Путин иносми
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