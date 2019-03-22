Борис Акунин рассказал о главном чувстве Путина

22 марта 2019, 09:30

Президент РФ во многом похож на Николая I, отметил писатель.

Борис Акунин полагает, что Владимир Путин похож на правителя, главным чувством которого является страх
Владимир Путин похож на правителя, главным чувством которого является страх, полагает Борис Акунин / Скриншот видео с youtube.com

Российский писатель Григорий Чхартишвили (псевдоним Борис Акунин) считает, что в РФ нужно менять систему власти, а президент страны Владимир Путин не является талантливым правителем, поскольку пытается сохранить старую систему.

Глава России похож на правителя, главное чувство которого — страх, рассказал литератор в интервью в программе А поговорить?

По его словам, РФ нужно реформировать, страна должна стать настоящей федерацией, и регионы должны держаться вместе, поскольку им это выгодно.

"…чтобы эти регионы большой разномастной страны не разбежались во все стороны, должен быть некий общий национальный проект… они вместе должны держаться не по принуждению, не потому, что мы сейчас к вам десантников пришлем…, а потому, что нам это выгодно, нам вместе быть выгоднее и интереснее, чем врозь", — заявил собеседник.

Читайте такжеЭксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом УкраиныЧхартишвили полагает, что "вот как правильно должна быть устроена Российская Федерация".

"Он (Путин — Ред.) во многом похож на Николая I, в чем-то похож на Александра III (Николай I, Александр III — российские императоры — Ред.) … Это производит впечатление правителя, главным чувством которого является страх…", — сказал писатель.

"То есть он все время реагирует на ситуацию, боится, чтобы не вышло того, сего, пятого, десятого и какие-то подпорки здесь делает, гайки подкручивает, чтобы вот эту вот систему сохранить, чтобы она еще какое-то время просуществовала… а настоящий талантливый правитель смотрит вперед, и он строит какие-то рельсы, по которым… этот поезд поедет в каком-то направлении…, — добавил собеседник.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в России Владимир Путин занимается всем, чем угодно, кроме своей страны, плата за внешнеполитические авантюры, в частности, за захват Крыма, такая — в РФ все развалилось окончательно.

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Россия Владимир Путин Борис Акунин
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