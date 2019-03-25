Россия вывезла из Крыма музейные экспонаты

В России в городе Казань состоится выставка, на которой будут представлены экспонаты эпохи Золотой Орды, которые перевезли из аннексированного Крыма.

"Золотую Орду и Причерноморье представят около 600 экспонатов из семи музеев нашей страны", - готовится на странице Эрмитаж-Казань в Facebook.

Сообщается, что российский государственный музей Эрмитаж готовится уже к 20-й полномасштабной выставке в Казани.

Для экспозиции редкие и уникальные исторические экспонаты вывезли из Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, Феодосийского музея древностей, Ялтинского историко-литературного музея.

Будут ли ценности возвращены на территорию Крыма – не сообщается. Также не уточняется, какие были предприняты меры для предупреждения повреждений экспонатов во время транспортировки.

Отмечается, что на выставке будут представлены предметы из Национального исторического музея Беларуси.

Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский озвучил свой план возврата в состав Украины оккупированного Россией Донбасса и аннексированного Крыма.