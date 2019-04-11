В России показали танк, стреляющий дровами

Танк Т-80 / Википедия

Под Санкт-Петербургом на 61-м бронетанковом заводе провели испытательные стрельбы из отремонтированного танка с помощью полена и воды.

Как сообщает Апостроф, российские инженеры пояснили такого рода "испытания" необходимостью проверить состояние пушки машины после ремонта. Воду в пушку влили, чтобы "снаряд (имеется в виду полено, - ред.) не загорелся".

В ходе стрельбы деревянный "снаряд" разлетелся в щепки. Работники завода отметили, что полено, вероятнее всего, разорвалось еще до вылета из дула. Это может свидетельствовать о том, что вода при "испытаниях" не помогла, а сами стрельбы провалились.

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