В России приняли закон об изоляции рунета и пригрозили заблокировать Facebook и Twitter

Государственная Дума РФ приняла закон об изоляции российского интернета / Reuters

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета на территории России, который неофициально был назван "законом об изоляции рунета".

Закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года.

Отдельные положения - о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен - начнут действовать с 1 января 2021 года.

Законом предусматривается, что в случае попытки отключить российский сегмент интернета от остальной сети (это могут сделать прежде всего сами власти), Роскомнадзор возьмет централизованное управление на себя. Ведомство будет фильтровать весь интернет-трафик - как внешний, так и внутренний - через специальные системы блокировки, которые будут бесплатно розданы операторам связи.

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В таком случае, "внешним интернетом" станут все сайты и сервисы, чьи сервера находятся вне России.

Кроме того, должна появиться система блокировок, которая должна будет справляться с любими "враждебными" источниками - от сайтов до нелоялньных властям интернет-провайдеров и VPN-путей.

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров после принятия закона сообщил, что компаниям Facebook и Twitter предоставляется еще девять месяцев на локализацию персональных данных российских пользователей в РФ (т.е. хранения всех данных о российских пользователях на серверах, находящихся в РФ).

"...Им предоставлено время для того, чтобы выполнить требования законодательства Российской Федерации. Надеюсь, что не дойдёт до блокировки", - сказал Жаров журналистам во вторник.

Напомним, с 1 2018 июля в Российской федерации вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство (так называемый "Закон Яровой"), подписанный президентом 7 июля 2016 года.

Согласно документу, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google в России.