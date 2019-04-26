Санкционный список Кремля: Медведев смилостивился над четырьмя украинцами

Леонид Черновецкий исключен из санкционного списка Кремля / фото: focus.in.ua

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан исключены из списка граждан Украины, в отношении которых ранее были введены санкции РФ.

Соответствующее решение предусмотрено постановлением российского правительства за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое опубликовано на портале правовой информации.

Кроме Черновецких из списка лиц, чьи активы в России должны быть заморожены, исключены Владимир Крылов и Владимир Локотко.

Владимир Локотко ранее являлся гендиректором Нового канала, он покинул свой пост в марте 2019 года.

Отметим, что в постановлении правительства РФ родившийся в октябре 1978 года (так же как и сын экс-мэра Киева) Степан Черновецкий упоминался с отчеством Михайлович.

Напомним, ранее сообщалось, что из санкционного списка ЕС исключили 9 соратников Януковича.