Санкционный список Кремля: Медведев смилостивился над четырьмя украинцами

Отменены специальные экономические меры, введенные против четырех граждан Украины.
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан исключены из списка граждан Украины, в отношении которых ранее были введены санкции РФ.
Соответствующее решение предусмотрено постановлением российского правительства за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое опубликовано на портале правовой информации.
Кроме Черновецких из списка лиц, чьи активы в России должны быть заморожены, исключены Владимир Крылов и Владимир Локотко.
Владимир Локотко ранее являлся гендиректором Нового канала, он покинул свой пост в марте 2019 года.
Отметим, что в постановлении правительства РФ родившийся в октябре 1978 года (так же как и сын экс-мэра Киева) Степан Черновецкий упоминался с отчеством Михайлович.
Напомним, ранее сообщалось, что из санкционного списка ЕС исключили 9 соратников Януковича.