Green Card-2020: результаты визовой лотереи США известны, а сайт не работает / flickr.com

Лотерея Грин Кард 2020 закончилась, и уже известны результаты. Вот только сайт Грин Кард лег и, судя по всему, не заработает ближайшие пару дней.

Результаты Green Card стали известны еще в 19:00 вчера, 7 мая. Традиционно было разыграно 50 тысяч грин-карт в США.

"В 2017 году было 22 млн участников. Как видите, процент небольшой, но я знаком со многими, кто выигрывал", – отмечает ведущий Telegram-канала America Inside.

Все победители нынешней лотереи свои фамилии в списке победителей смогут проверить до 30 сентября 2020 года.

Ранее американцы нашли способ отпугнуть от своей страны бедных. Штаты решили усложнить получение грин карт для эмигрантов.

Грин Кард: что это такое

Каждый год США выдает 50 тысяч грин карт счастливчикам совершенно случайно. Визы распределяются по принципу разнообразия между шестью географическими регионами, и ни одна страна не может получить более 7% доступных виз в течение одного года.

Читайте такжеКаждую минуту из Украины выезжают два человекаПринимать участие в визовой лотерее имеют право уроженцы всех стран, за исключением: Бангладеш, Вьетнама, Бразилии, Великобритании (кроме Северной Ирландии) и ее независимых территорий, Южной Кореи, Гаити, Доминиканской Республики, Канады, материкового Китая, Колумбии, Мексики, Нигерии, Перу, Пакистана, Сальвадора, Филиппин и Ямайки.

Грин-карта является удостоверением постоянного жителя США для тех, кто не имеет американского гражданства. Документ дает право на работу, льготы на образование и позволяет претендовать на гражданство. При этом выигрыш в лотерее получение грин-карты не гарантирует: чтобы иммигрировать в США, придется соответствовать всем требованиям, которые предъявляются претендентам иммиграционной визы.

Результаты Грин Кард 2020: как проверить

Проверить свой статус можно на сайте www.dvlottery.state.gov – но пока тот лежит.

"Думаю, заработает через пару дней", – прогнозируют на America Inside.

Чтобы проверить статус, надо ввести номер участника лотереи, имя и фамилию, год рождения. Если на странице есть лист со штрих-кодом и данными человека – он выиграл.

Причем это единственный способ узнать результаты Грин Кард 2020. Так как ни электронных, ни обычных писем Госдеп не рассылает.