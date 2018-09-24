Грин-карта США: американцы нашли способ отпугнуть от своей страны бедных

Мигрант в США / Reuters

Мигрантам с низким доходом станет сложнее получить вид на жительство в США – так называемую "грин карту".

Соответствующий законопроект обнародовало Министерство внутренней безопасности США, пишет Politico. Согласно документу, теперь не смогут претендовать на "грин карту" переселенцы, которые желают/или, по оценкам американских властей, могут пожелать в будущем материальную помощь от государства.

Под виды правительственной помощи подпадают:

пособие по безработице,

бесплатная еда,

бесплатные лекарства.

На данный момент власти спорят, нужно ли отменять еще и пособия для детей. Ведь такое решение фактически оставит детей мигрантов без медицинской помощи и муниципального пропитания.

Читайте такжеДобро пожаловать: почему Украине нужны мигрантыНеобходимость принятия данного законопроекта в министерстве объяснили просто: американские налогоплательщики не должны и не обязаны обеспечивать въезжающих эмигрантов.

Около 30% бюджета США, по оценкам экспертов, уходит на социальные программы. Однако критики настаивают, что бюджет не спасти за счет урезания выплат мигрантам – такое решение только разочарует людей.