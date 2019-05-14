Песков рассказал, о чем Путин поговорит с Помпео в Сочи

Владимир Путин и Майк Помпео в Сочи обсудят отношения РФ и США, сообщил Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ обсудит с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи, в частности, вопросы двусторонних отношений и горячие региональные точки.

Путин и Помпео поговорят также о денуклеаризации Корейского полуострова, рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.

По его словам, собеседники обсудят самые актуальные вопросы.

"…Очевидно, что это вопросы двусторонних отношений, стратегической стабильности и разоруженческой тематики. Это и горячие региональные точки — Иран, Сирия, Венесуэла, а также и другие возможные вопросы…", — заявил Песков.

Спикер добавил, что встреча состоится после того, как Помпео поговорит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "…президент примет господина Помпео и министра Лаврова, которые проинформируют президента о результатах своих обсуждений в Сочи", — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Позже стало известно, что госсекретарь США отметил визит в столицу России.

В Белом доме сообщили, что 3 мая президенты США Дональд Трамп более часа говорил с Владимиром Путиным. Лидеры Штатов и РФ обсуждали ряд вопрос, в том числе поговорили о возможности заключения нового ядерного соглашения и обсудили ситуацию в Украине.

Справка. Денуклеаризация — это процесс сокращения арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства на какой-либо территории.