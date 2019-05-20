В России оценили первые заявления Зеленского после инаугурации

В РФ уже прокомментировали заявления Владимира Зеленского / Reuters

Коалиции в Верховной Раде давно не было, поэтому заявление Владимира Зеленского о роспуске парламента было вполне ожидаемым, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это абсолютно правильные шаги. Украина — парламентская республика, у парламента очень много прав. Верховная рада однозначно пропорошенковская, и Зеленскому надо сейчас собрать тех депутатов, которые будут его поддерживать", — подчеркнул он в комментарии rt.com.

Вместе с тем он добавил, что не имеет никаких ожиданий от президентства Зеленского.

Читайте также"Никто не упал в обморок – уже хорошее начало": соцсети о инаугурации Владимира Зеленского"Надо смотреть, что будет дальше. К сожалению, пока все прогнозы не имеют под собой оснований. Если Зеленский хочет иметь нормальные отношения с Россией, он должен сделать первый шаг, заявить об этом без предварительных условий и угроз", — сказал он.

В свою очередь член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев отметил, что во время инаугурации Зеленского было некое смешанное чувство — как продолжение фильма Слуга народа.

"Что касается депутатской неприкосновенности, у нас в России действует эта неприкосновенность. Хотя я ещё до сих пор никак не почувствовал. Каждый депутат подлежит проверке в каждом аэропорту, например. Если правоохранительные органы имеют обоснованные претензии к любому человеку, даже депутату, они могут реализовать своё право на следственные действия", — сказал он.

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По словам Катенева, если депутатская неприкосновенность в Украине будет снята, то "это не сильно скажется на статусе парламентариев".

Напомним, во время инаугурационной речи Зеленский анонсировал досрочные выборы в Раду, а также предложил Кабинету министров уйти в отставку.

Ранее Зеленский принял присягу президента Украины.