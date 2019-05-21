Конструкторы и ракетчики: США расширили санкции против России

США расширили санкции против России

Министерство торговли США ввел новые санкции против российских организаций.

Как сообщается на сайте американского ведомства, под санкции попали конструкторское бюро в Туле, московский завод "Авангард" и военный учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине.

Ранее у Путина раскритиковали призывы Зеленского к усилению санкций. Риторика о санкциях против России не поможет Украине разобраться с проблемой юго-востока, заявил Песков.

В середине мая СМИ сообщали, что Совет Европы подготовился к снятию санкций с России. Инсайдеры утверждают, что 39 из 47 государств-членов поддержали проект министерского решения.

Кроме того, 15 мая Кабмин в ответ на действия РФ ввел против нее новые торговые ограничения. Под новые санкции попали транспортные средства, некоторые виды промышленной продукции, цемента, минеральные удобрения и т. п. – всего на сумму 510 млн долларов ежегодно.

Напомним, 15 марта США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, Туполев и МиГ. В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др.

Перед этим Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.