В России отменили роуминг

В России внутри страны ранее общались по тарифам роуминга / Фото: УНИАН

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводится запрет на внутрисетевой роуминг в России.

Как сообщает ТАСС, Медведев назвал мобильную связь "необходимой" и "абсолютно естественной вещью".

Ранее закон об отмене роуминга подписал президент России Владимир Путин.

В тексте закона отмечалось, что операторы обязаны обеспечить население страны "одинаковыми условиями оказания услуг". Документ предусматривает, что теперь абоненты будут платить одинаковую сумму при звонках в любом регионе России. Ранее на тарифы оказывало влияние место приобретения сим-карты.

Напомним, в мае Кабмин ввел новые торговые ограничения против России.