В России отменили роуминг

Ранее с РФ граждане платили, чтобы получить возможность общаться внутри страны.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводится запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Как сообщает ТАСС, Медведев назвал мобильную связь "необходимой" и "абсолютно естественной вещью".
Ранее закон об отмене роуминга подписал президент России Владимир Путин.
В тексте закона отмечалось, что операторы обязаны обеспечить население страны "одинаковыми условиями оказания услуг". Документ предусматривает, что теперь абоненты будут платить одинаковую сумму при звонках в любом регионе России. Ранее на тарифы оказывало влияние место приобретения сим-карты.
Напомним, в мае Кабмин ввел новые торговые ограничения против России.