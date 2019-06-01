"Ничего не делает": Медведев наехал на Зеленского по поводу отношений Украины и РФ

Дмитрий Медведев / Reuters

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что недавно вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский ничего не делает ради того, чтобы наладились отношения между Киевом и Кремлем.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство ТАСС в субботу, 1 июня.

Медведев отметил, что звучащие в настоящее время слова из Украины противоречивы. Также, по его словам, никаких действий для улучшения отношений двух стран нет.

"Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают... Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением! В конечном счете это все в руках нового президента, новой власти", - заявил он.

Напомним, ранее украинский эксперт и дипломат Василий Филипчук объяснил, почему Москва саботирует переговоры между Зеленским и Путиным. До этого в Кремле выдвинули условие, при котором состоится встреча президентов РФ и Украины.