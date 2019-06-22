Месть россиянам: в Грузии предлагают сделать бесплатные рейсы для украинских туристов

22 июня 2019, 19:13

Грузины хотят поддержать туристическую отрасль.

Мамука Хазарадзе
Мамука Хазарадзе намерен показать, что российских туристов в Грузии легко заменить / Фото: Эхо Кавказа

В Грузии после решения президента РФ Владимира Путина о запрете авиасообщения между странами предложили заменить туристов из страны-агрессора украинскими.

Владелец ТиБиСи Холдинга Мамука Хазарадзе сообщил в Facebook о готовности оплатить 10 чартерных рейсов для украинских туристов из Киева в Тбилиси.

Читайте такжеВ Грузии кафе взвинтили цены для россиян"Друзья, как нам известно, с 8 июля прекращаются воздушные полеты из России в Грузию, что, естественно, отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, выражаю от имени Ти-Би-Си Холдинга готовность профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Джорджиан Эрвейс для украинских туристов из Киева в направлении Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию", - сказано в сообщении.

Грузинский предприниматель решил поддержать туристическую отрасль, которая понесет потери из-за действий Владимира Путина. Он намерен оплатить рейсы местных грузинских авиалиний.

Напомним, 21 июня в Грузии акции протеста вспыхнули с новой силой, стало известно о первых жертвах.

Кроме того, сообщалось, полиция начала разгонять участников протеста под стенами парламента, применив против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

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