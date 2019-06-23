Дискриминация и 177 политзаключенных: в Госдепе оценили ситуацию в аннексированном Крыму

Госдеп США оценил жизнь в аннексированном РФ Крыму / Comments.UA

Российские власти давят на членов религиозных меньшинств, чем нарушают Конституцию в части свободы вероисповедания и равных прав независимо от религиозных убеждений.

Кроме того, в аннексированном РФ Крыму власти "задерживают, штрафуют и заключают в тюрьму членов религиозных меньшинств и религиозных организаций за предполагаемый экстремизм", сказано в докладе Госдепартамента США о состоянии свободы религий в мире.

Ссылаясь на данные российской правозащитной организации Мемориал, в Госдепе вспомнили "дело Хизб ут-Тахрир", по которому крымские татары Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Рустем Абилтаров и Зеври Абсеитов были приговорены к 17 и 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"Все они были арестованы в Крыму в 2016 году по обвинению в принадлежности к "Хизб ут-Тахрир" (запрещенной в РФ религиозной организации - ред.) и "подготовке к насильственному свержению конституционного строя", после чего были вывезены в Россию. По данным правозащитников, власти преследуют этих людей за их оппозицию российской оккупации Крыма", - отмечается в докладе.

Кроме того, в докладе Госдепа упоминаются 177 политзаключенных, сообщает УП.

"Они были арестованы за религиозные убеждения, большинство из них - мусульмане", - отмечается в докладе.

Кроме того, в докладе подчеркнули, что в аннексированном Крыму российские власти "предоставляют Русской православной церкви привилегии, не предоставляемые какой-либо другой церкви или религиозным объединениям".

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