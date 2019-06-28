Освобождение захваченных моряков вошло в пакет между Западом и РФ за спиной Украины – СМИ

Захваченные украинские моряки в российском суде / Twitter.com bankomet

Освобождение пленных украинских моряков и возвращение захваченных Россией кораблей должно было стать частью более широкой договоренности между Западом и РФ.

Как отмечает издание Европейская правда, такой непубличный план существовал еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ даже без малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы. И, конечно, Москва восстанавливает платежи в бюджет СЕ, где она уже накопила долг около 70 млн евро.

Читайте такжеРоссию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями: чего хочет ЕСТакже отмечается, что сигналы о таком пакете поступали к украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко, но как "ультиматум", или "предложение, от которого нельзя отказаться".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поставили его перед украинской стороной только сейчас, во время визитов президента Украины в Париж и Берлин, однако согласия Зеленского на эту сделку они не получили.

"Нам продают то, о чем они уже договорились с Россией", - отметил тогда один из собеседников ЕП, проинформированный о ходе переговоров.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с ответом министра иностранных дел Павла Климкина на ноту России по пленным морякам.

В свою очередь Климкин опубликовал на своей официальной странице в соцсети украинскую и российскую дипломатические ноты, которые касаются военнопленных моряков.