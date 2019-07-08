Эксперт оценил перспективы Зеленского на грядущем саммите Украина-ЕС

По мнению эксперта, задачи перед президентом Владимиром Зеленским на саммите Украина-ЕС будут стоять крайне непростые.
Саммит Украина-Евросоюз получится исключительно ознакомительным для президента Украины Владимира Зеленского и он не сможет добиться какого-либо дипломатического прорыва.
Соответствующее мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал известный политолог Кирилл Молчанов.
"Саммит будет носить больше ознакомительный характер для Зеленского. Плюс надо понимать, что сменилось руководство ЕС. Поэтому, этот визит будет дипломатично-протокольного характера и какого-то прорыва ожидать невозможно", − сказал он.
Молчанов отметил, что на саммите целесообразно было бы поднимать экономический блок.
"Какие для нас были бы важные темы? В первую очередь, изменения в Соглашения об ассоциации, хотя бы относительно пункта о тарифной политике. Поскольку в документе написано, что газ для населения и промышленности должен быть одинаковый, по рыночной цене. Пока мы не снимаем этот вопрос, мы не можем двигаться по пути снижения тарифов. И это вопрос расширения квот по беспошлинных поставках нашей продукции в ЕС. То есть целесообразно было бы поднимать экономический блок, а политические вопросы о каком-то членстве – это далекоидущая перспектива", − подытожил он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский и глава Евросовета Дональд Туск проинспектировали зону военного конфликта на Луганщине в преддверии Саммита Украина-ЕС.