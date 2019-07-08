Зеленский анонсировал продление санкций ЕС против России

Дональд Туск, Владимир Зеленский Жан-Клод Юнкер на саммите Украина-ЕС / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что секторальные и "крымские" санкции Европейского Союза против России будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно.

"Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

По словам главы государства, санкционная политика должна быть продолжена до полного выполнения Минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Пожалуйста, не думайте, что "санкции" - это мое любимое слово. Мое любимое слово - "мир". А санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для его наступления", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее экономист Александр Пасхавер предрек скорое снятие санкций с России.