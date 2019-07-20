Муж Инны Чуриковой приоткрыл завесу тайны над состоянием ее здоровья

Инна Чурикова / GLOBAL LOOK PRESS

Глеб Панфилов, легендарный советский режиссер (В огне брода нет, Начало, Васса) и супруг народной артистки СССР, актрисы Инны Чуриковой, рассказал о состоянии ее здоровья.

В беседе с журналистами ТАСС он поведал, что актриса постепенно идите на поправку.

"Она идет на поправку постепенно", — сообщил Панфилов.

Напомним, 18 июля Инна Чурикова была госпитализирована после того, как получила травму на сцене театра Русская песня. Потом стало известно, что она находится в отделении реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.