Путин отменил часть санкций против Турции

Владимир Путин подписал указ об отмене части специальных экономических мер против Анкары / 24 Канал

Почти через четыре года после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 хозяин Кремля Владимир Путин подписал указ об отмене части специальных экономических мер, введенных в отношении Турции.

В частности, Путин частично возобновил действие соглашения между Россией и Турцией об условии взаимных поездок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Действие этого документа было приостановлено в 2016 году в части, касающейся поездок турецких граждан в РФ с общегражданскими паспортами, но продолжало действовать для лиц со служебными паспортами и тех, кто едет в командировки.

Напомним, в ноябре 2015 года между Москвой и Анкарой разгорелся конфликт из-за того, что турецкие истребители сбили российский самолёт, который нарушил границы воздушного пространства Турции. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского самолета о нарушении границы перед тем, как сбить самолет. Во время операции погиб один российский военнослужащий.

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с самолётом будет иметь серьёзные последствия для российско-турецких отношений. Впоследствии между двумя государствами возникли натянутые отношения. Путин подписал указ о санкциях, российская турфирма перестала продавать туры в Турцию, а Генштаб РФ объявил, что все военные контакты с Турцией прекращены, и российские бомбардировщики теперь будут летать под прикрытием истребителей. Позднее, в июне 2016-го, в письме к президенту РФ президент Турции ​Реджеп Эрдоган выразил сожаление из-за инцидента с СУ-24. В ноябре 2017 года Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Турции "восстановлены практически в полном объеме".