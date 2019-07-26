"Украинской речи не слышно было": моряки танкера Neyma рассказали подробности задержания

Моряки танкера Neyma рассказали подробности задержания / Фейсбук А.Матиоса

Капитан российского танкера Neyma (Nika Spirit) Илья Дробязко рассказал, что во время задержания судна сотрудники военной прокуратуры Украины пришли на судно в 8 утра.

"Полковник военной прокуратуры показал свои удостоверения, начали проводить съёмку. Понятно, что судно под русским флагом, это есть территория наша, России. Как-то не согласовав ни с консулом... Провели обыск, документы некоторые изъяли... Для меня это как-то немножко странно", — цитирует Дробязко rt.com.

По словам старшего механика танкера Сергея Карпова, поднявшиеся на борт силовики вели себя корректно и не грубили, а также не применяли силу в отношении экипажа. Карпов отметил, что они все время разговаривали по-русски. "Украинской речи даже не слышно было", — добавил он.

Читайте такжеВ России озвучили ультиматум Украине по задержанному танкеруПо его словам, сотрудники СБУ задавали стандартные вопросы, а после беседы никому не предъявили претензий. Кроме того, он отметил, что перемещение моряков никто не ограничивал, передает ria.ru.

"Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — все серьезно. <...> Нормально себя вели, напряжения никакого не было", — сказал Карпов.

Напомним, в СБУ назвали причины освобождения моряков с российского танкера.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали подробности спецоперации.