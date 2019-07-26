"Украинской речи не слышно было": моряки танкера Neyma рассказали подробности задержания

Поднявшиеся на борт силовики вели себя корректно, подчеркнул механик танкера Сергей Карпов.
Капитан российского танкера Neyma (Nika Spirit) Илья Дробязко рассказал, что во время задержания судна сотрудники военной прокуратуры Украины пришли на судно в 8 утра.
"Полковник военной прокуратуры показал свои удостоверения, начали проводить съёмку. Понятно, что судно под русским флагом, это есть территория наша, России. Как-то не согласовав ни с консулом... Провели обыск, документы некоторые изъяли... Для меня это как-то немножко странно", — цитирует Дробязко rt.com.
По словам старшего механика танкера Сергея Карпова, поднявшиеся на борт силовики вели себя корректно и не грубили, а также не применяли силу в отношении экипажа. Карпов отметил, что они все время разговаривали по-русски. "Украинской речи даже не слышно было", — добавил он.
Читайте такжеВ России озвучили ультиматум Украине по задержанному танкеруПо его словам, сотрудники СБУ задавали стандартные вопросы, а после беседы никому не предъявили претензий. Кроме того, он отметил, что перемещение моряков никто не ограничивал, передает ria.ru.
"Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — все серьезно. <...> Нормально себя вели, напряжения никакого не было", — сказал Карпов.
Напомним, в СБУ назвали причины освобождения моряков с российского танкера.
Ранее в Госпогранслужбе рассказали подробности спецоперации.