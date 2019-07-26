В США оценили задержание российского танкера Neyma

26 июля 2019, 14:02

Действия украинских силовых структур соответствуют международным нормам, считают в США.

Nika Spirit, Neyma
Задержанный российский танкер Neyma (Nika Spirit) / Reuters

В посольстве США в Украине прокомментировали задержание Украиной российского танкера Neyma (Nika Spirit) в Измаиле.

По мнению американских дипломатов, действия украинских силовых структур по задержанию российского танкера соответствуют международным нормам.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - говорится в сообщении посольства США в Facebook.

Напомним, в СБУ назвали причины освобождения моряков с российского танкера.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали подробности спецоперации.

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Россия США Украина танкер NEYMA
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