В США оценили задержание российского танкера Neyma

Задержанный российский танкер Neyma (Nika Spirit) / Reuters

В посольстве США в Украине прокомментировали задержание Украиной российского танкера Neyma (Nika Spirit) в Измаиле.

По мнению американских дипломатов, действия украинских силовых структур по задержанию российского танкера соответствуют международным нормам.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - говорится в сообщении посольства США в Facebook.

Напомним, в СБУ назвали причины освобождения моряков с российского танкера.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали подробности спецоперации.