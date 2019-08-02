Путин упростил украинцам проживание в РФ

2 августа 2019, 20:56

Для украинцев в России упростили предоставление разрешений на временное проживание.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым упрощается предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство иностранцам, в том числе гражданам Украины.

Разрешение на временное проживание могут выдать без правительственной квоты, если его запросят, к примеру, граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, признанные беженцами или получившие временное убежище в России, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Также указ президента РФ расширяет круг лиц, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, этим смогут воспользоваться иностранные граждане.

Читайте такжеРаздача паспортов РФ: получатели найдены, их допрашивают – МатиосВ частности, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, не достигшие 18 лет, в случае если один из родителей постоянно проживает в России, имеющие родителя, сына или дочь с российским гражданством и постоянно проживающего в России, признанные носителем русского языка, которые были подвергнуты (сами либо их родственники) незаконной депортации с территории Крымской АССР, не менее полугода работающие в России по профессии, включенной в список должностей иностранцев-квалифицированных специалистов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на подписание Путиным указа — поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.

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Россия Владимир Путин Украина
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