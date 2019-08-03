Трамп обсудил с Путиным и Китаем новое ядерное соглашение - Bloomberg

Лидеры стран поговорили о новом соглашении об ограничении ядерных арсеналов / УДМ

Президент Дональд Трамп заявил, что недавно беседовал с российским президентом Владимиром Путиным и с китайскими лидерами о новом соглашении о ядерном оружии в тот день, когда истек пакт 1987 года с Кремлем, ограничивающий оружие средней дальности.

Трамп заявил, что, по его мнению, Путин хотел бы достичь нового соглашения об ограничении ядерных арсеналов России и США, передает Bloomberg.

"Они избавляются от некоторых, мы избавляемся от некоторых (ракет, - ред)", - сказал он, добавив, что Китай также должен быть вовлечен. Обе страны заинтересованы в этой перспективе, сказал он.

"Это было бы здорово для всего мира", - отметил он, добавив, что это сэкономит странам деньги на оборонные расходы.

Напомним, США и Россия подтвердили выход из ДРСМД.

Ранее Украина отреагировала на прекращение ракетного договора между РФ и США.