В Госдепе назвали условие для успешных переговоров по Донбассу / Цензор.нет

Главным условием успешности переговоров для достижения мира на Донбассе в Госдепе США считают договоренность всех сторон, включая российскую.

"Мы очень поддерживаем усилия президента Владимира Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира. Действия украинских военных в Станице Луганской, желание отстроить мост, необходимый для удовлетворения гуманитарных потребностей, демонстрирует намерение нового украинского правительства сделать шаги в правильном направлении", – цитирует Голос Америки заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.

Читайте также"Последняя высадка в вечность": на Черниговщине простились с погибшими на Донбассе морпехамиВ то же время ответственность по соблюдению условий перемирия должна взять на себя и Россия, выполняя определенные Минскими соглашениями обязательства.

"Трагические события, когда войска, возглавляемые Россией, в результате ракетного обстрела убили четырех украинских солдат, которые защищали свою землю, указывает на то, что именно Россия должна взять ответственность не только в вопросе соблюдения условий перемирия, заключенного при посредничестве ОБСЕ, но также в выполнении своих обязательств, определенных в Минских соглашениях 2014-2015 годов. А это включает немедленное и полное прекращение огня, освобождение всех украинских пленных, которых удерживают возглавляемые Россией силы, а также вывод всех российских военных и техники с территории Украины", – подчеркнул Кент.

Агрессию России против Украины представитель Госдепа назвал одним из крупнейших конфликтов современной Европы. И, подводя итоги, заявил, что для создания любого нового формата решения конфликта на Донбассе необходимо согласие всех сторон переговорного процесса.

Ранее главарь "ЛНР" позвал Зеленского в Луганск. Леонид Пасечник пригласил президента Украины на мирные переговоры, гарантировав его безопасность.