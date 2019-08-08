В Госдепе назвали условие для успешных переговоров по Донбассу

8 августа 2019, 23:40

Агрессию России против Украины представитель Госдепа назвал одним из крупнейших конфликтов современной Европы.

В Госдепе назвали условие для успешных переговоров по Донбассу
В Госдепе назвали условие для успешных переговоров по Донбассу / Цензор.нет

Главным условием успешности переговоров для достижения мира на Донбассе в Госдепе США считают договоренность всех сторон, включая российскую.

"Мы очень поддерживаем усилия президента Владимира Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира. Действия украинских военных в Станице Луганской, желание отстроить мост, необходимый для удовлетворения гуманитарных потребностей, демонстрирует намерение нового украинского правительства сделать шаги в правильном направлении", – цитирует Голос Америки заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.

Читайте также"Последняя высадка в вечность": на Черниговщине простились с погибшими на Донбассе морпехамиВ то же время ответственность по соблюдению условий перемирия должна взять на себя и Россия, выполняя определенные Минскими соглашениями обязательства.

"Трагические события, когда войска, возглавляемые Россией, в результате ракетного обстрела убили четырех украинских солдат, которые защищали свою землю, указывает на то, что именно Россия должна взять ответственность не только в вопросе соблюдения условий перемирия, заключенного при посредничестве ОБСЕ, но также в выполнении своих обязательств, определенных в Минских соглашениях 2014-2015 годов. А это включает немедленное и полное прекращение огня, освобождение всех украинских пленных, которых удерживают возглавляемые Россией силы, а также вывод всех российских военных и техники с территории Украины", – подчеркнул Кент.

Агрессию России против Украины представитель Госдепа назвал одним из крупнейших конфликтов современной Европы. И, подводя итоги, заявил, что для создания любого нового формата решения конфликта на Донбассе необходимо согласие всех сторон переговорного процесса.

Ранее главарь "ЛНР" позвал Зеленского в Луганск. Леонид Пасечник пригласил президента Украины на мирные переговоры, гарантировав его безопасность.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс переговоры Госдеп США война на Донбассе
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

23:40
В Госдепе назвали условие для успешных переговоров по Донбассу
23:17
Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм в Лиге Европы
23:07
"Че за п*здец?": Ратаковски на пикантном фото показала возмутительную шерстку
22:50
Заря увезла ничью из Софии (видео голов и острых моментов) Видео
22:36
Скандал в партии Смешко закончился изгнанием партийной верхушки
22:22
Подробный календарь беременности по месяцам с фото: что важно знать Фото Видео
22:11
Мариуполь отстоял ничью в битве с АЗ Алкмааром
21:57
Мариуполь - АЗ Алкмаар - 0:0: онлайн-трансляция матча
21:40
"Последняя высадка в вечность": на Черниговщине простились с погибшими на Донбассе морпехами
21:28
ЦСКА - Заря - 1:1: видео-трансляция матча
20:47
Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой
20:39
На Львовщине нацгвардеец сбил насмерть пешехода
20:06
Авария на украинской электростанции: СМИ рассказали о скрывавшем "ихтамнетов" секретном центре в РФ Видео
20:05
Хозяин тайги: Пенсионерка сутки по горло в болоте рыком пугала медведя
20:01
Из-за урагана на Ривненщине погибла пенсионерка, ее внучка в больнице
19:50
"Все на показ": Седокова вывалила гигантскую грудь на пикантном фото
19:29
Переговоры "нормандской четверки": в ФРГ ответили на предложение Украины Видео
19:09
Что-то пошло не так: Зеленский и Варфоломей не подписали совместное заявление
18:57
Нафтогаз на август установил новую цену газа для населения Видео
18:52
Лукаку стал футболистом Интера
18:43
"Диктатуры не будет": Разумков рассказал о сотрудничестве Зеленского с новой Радой Видео
18:38
Северный поток-2 могут отложить и существенно увеличить стоимость
18:33
Танці з зірками 2019: Tayanna, Елена Кравец и Dzidzio приняли эстафету Видео
18:23
Зеленский заблудился на ковровой дорожке во время встречи с Эрдоганом Видео
18:11
"Багиня старалась": депутатша Тимошенко уличила Савченко в срамном плагиате Видео
18:06
Разное варенье и джем из абрикос: самые вкусные пошаговые рецепты Фото Видео
17:57
"Отпустите меня": в Турции заблокировали прорывавшуюся к Зеленскому телевизионщицу РФ Видео
17:16
Растраты и злоупотребления: суд разрешил провести обыски у Кличко Видео
17:02
Сильная гроза в Киеве затопила улицы, поломала деревья и авто Фото Видео
17:01
В Украине обьявлен конкурс на должность языкового омбудсмена
16:49
Солистке Фристайл нашли замену: новый клип с Натой Нединой Видео
16:46
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался на милость правоохранителей
16:35
"Малолетние сволочи": в Запорожье пьяные подростки жестоко избили бездомных
16:14
Луцк остался без света: названа причина
16:10
Зеленский рассказал, о чем говорил со Вселенским Патриархом Варфоломеем
15:56
Диетолог посоветовала, что есть в фастфудах Видео
15:41
Фадеев вышвырнул Закирову и забрал у нее авторские права на свои песни Видео
15:25
Пьяный мальчик на иномарке насмерть сбил велосипедиста, опубликовано фото 18+
15:20
"Глубоких знаний нет": в Слуге народа рассказали о тренинге в Трускавце Видео
15:10
Киевляне просят Зеленского спасти от застройки Александровскую больницу
15:01
В России прогремел взрыв на военном полигоне: есть жертвы и раненые
15:01
Тренер сборной России развязал международный скандал
14:51
"Цици не видно": Полуголая Никитюк взбудоражила пикантным фото
14:49
Студия Квартал 95 нашла замену Зеленскому Видео
14:42
"С*ка старая, учить меня будешь?": в Харькове полицейский жестоко избил пенсионера Фото
14:22
Столкновения в Кыргызстане: силовики снова штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева Видео
14:20
"Хочу, чтобы как в Украине": в РФ бывший следак требует завести дело против Сталина
14:14
"Погиб депутат": на Волыни произошла смертельная авария
14:06
Пальнул дважды в голову за замечание: в Полтаве пенсионер подстрелил охранника Видео
13:57
В Нацбанке решили попросить у МВФ еще 10 млрд долларов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять