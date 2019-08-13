Путин и Макрон "сверят часы" по вопросам Украины

Лидеры России и Франции планируют обсудить продолжение работы в нормандском формате / Сайт Кремля

19 августа состоится однодневный визит президента России Владимира Путина во Францию, где он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудит вопросы, которые касаются Украины. Об этом заявил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, 19 августа готовится рабочий визит президента России во Францию, это будет однодневный визит", – цитируют Пескова российские СМИ.

Лидеры России и Франции планируют обсудить продолжение работы в нормандском формате.

"Традиционно Путин и Макрон используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов, как это принято говорить, по международным делам, это, конечно же, Украина, и обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате", – пояснил пресс-секретарь Путина.

Читайте такжеВ Госдепе назвали условие для успешных переговоров по ДонбассуНапомним, из-за обострения на Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский попросил о встрече Владимира Путина, Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона.

В свою очередь во Франции считают, что точная дата ведения переговоров в нормандском формате будет объявлена в "подходящее время" − несмотря на инициативу Зеленского.