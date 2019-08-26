Санкции против РФ – минус для США, а нам их деньги не нужны – Госдума / "ТВ Центр"

Вступивший сегодня в силу второй пакет санкций, введенный США против России из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, на экономику РФ существенно не влияет, заверил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"С учетом того, что внешние заимствования в принципе нам сейчас не нужны, то это тоже говорит о том, что никакого влияния с точки зрения финансовой устойчивости или недостатка ресурсов не окажет", — цитирует Аксакова РИА Новости.

По его словам, рейтинговое агентство Fitch суверенный рейтинг России повысило, несмотря на то, что о втором пакете санкций было известно еще с начала августа. И финансовая ситуация в стране с тех пор оставалась спокойной.

Наоборот, уверен представитель Госдумы, санкций США против России 2019 больше вредят самим Штатам. По его словам, их главный минус — ухудшение атмосферы и продолжение антироссийских настроений.

Напомним, в список новых санкций вошли:

запрет на кредитование правительства России американскими банками,

ограничения по экспорту из РФ.

Ранее бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев во время чата в Главреде оценил влияние западных санкций на экономику РФ. По его словам, краха ждать не стоит, но можно надеяться, что Кремль уйдет с Донбасса.

Дело Скрипалей: что известно о подозреваемых

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.