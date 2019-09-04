Трамп опозорился, поздравив Польшу с вторжением нацистов

4 сентября 2019, 06:53

Президент США мало комментирует дела в чужих странах, поскольку не особо разбирается в том, что там происходит.

Дональд Трамп
Дональд Трамп оконфузился из-за Польши/ GettyImages

Глава Белого дома Дональд Трамп, который отменил свой визит в Польшу и отправил вместо себе вице-президента США Майка Пенса, оконфузился, когда его попросили сказать несколько слов по поводу 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

"У меня есть отличное послание для Польши... Я просто хочу поздравить Польшу, это прекрасная страна, великие люди, много поляков есть в нашей стране. Мы любим наших польских друзей. И я скоро буду там", - сказал Трамп.

Как отмечает The Washington Post, Трамп мало комментирует дела в чужих странах, поскольку не особо разбирается в том, что там происходит. Но это заявление даже по его меркам было довольно странным, пишет издание.

Как известно, в 1939 году Германия вторглась в Польшу, в результате чего началась Вторая мировая война.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил запланированный ранее официальный визит в Польшу на мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны из-за приближающегося к Флориде урагана. В Варшаве он должен был встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

В то же время вице-президент США Майк Пенс передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления от главы Белого дома Дональда Трампа. Во время встречи в Варшаве Пенс поздравил Зеленского с успешным началом работы на посту главы украинского государства.

"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом в качестве президента Украины от президента Дональда Трампа", - сказал Пенс.

Как сообщал Главред, украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину.  Кроме того, речь шла о предстоящем визите украинского президента в США и его встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Также вице-президент США Майк Пенс заверил президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Соединенными Штатами территориальной целостности Украины, включая Крым.

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Польша Вторая мировая война Дональд Трамп
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