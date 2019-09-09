"Минск станет столицей США": Лукашенко назвал четкие сроки

укашенко объявил, что Минск станет столицей США

Белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что Минск станет столицей США в 2021 году.

С таким заявлением он выступил на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа – США в Минске. Еще одну встречу Лукашенко предложил провести на стадионе "Динамо" через два года, передает tribuna.com.

"Через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей США… С Дональдом Трампом мы договоримся. И я думаю, что он появится здесь на этом стадионе в столице очередных легкоатлетических игр матча века!", – заявил Лукашенко.

При этом он уточнил, "чтобы не заподозрили нехорошее, как будто мы Америку хотим присоединить": то есть, по-видимому, статус американской столицы Минск получит временно.

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