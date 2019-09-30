Советники Трампа думают, как позволить боссу "увильнуть" от импичмента - СМИ

Дональд Трамп / Reuters

Сотрудники аппарата Белого дома ведут подготовку для Дональда Трампа полномасштабной стратегии реагирования на угрозу импичмента с поста президента США.

Соответствующее сообщение опубликовал портал NBC. По данным журналистов, новоиспеченная стратегия может быть опубликована до конца 30 сентября. В числе тех, кто занимается подготовкой плана быстрого реагирования, и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Пэт Чиполлоне.

Напомним, ранее Палата представителей США провалила резолюцию против импичмента Дональда Трампа. Позднее известный политолог Андрей Пионтковский объяснил, какие угрозы несет для Владимира Зеленского скандал с импичментом Дональда Трампа



