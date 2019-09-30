Советники Трампа думают, как позволить боссу "увильнуть" от импичмента - СМИ

По данным американских СМИ, над проблемой вероятного импичмента Дональду Трампу сейчас трудятся лучшие умы Белого дома.
Сотрудники аппарата Белого дома ведут подготовку для Дональда Трампа полномасштабной стратегии реагирования на угрозу импичмента с поста президента США.
Соответствующее сообщение опубликовал портал NBC. По данным журналистов, новоиспеченная стратегия может быть опубликована до конца 30 сентября. В числе тех, кто занимается подготовкой плана быстрого реагирования, и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Пэт Чиполлоне.
Напомним, ранее Палата представителей США провалила резолюцию против импичмента Дональда Трампа. Позднее известный политолог Андрей Пионтковский объяснил, какие угрозы несет для Владимира Зеленского скандал с импичментом Дональда Трампа