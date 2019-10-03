Интерпол отказал РФ в розыске подозреваемых в преступлениях на Донбассе

Отказы Интерпола обосновываются политическим характером возбужденных РФ дел

Руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны Следственного комитета России Дмитрий Маньшин заявил о том, что Интерпол отказывает РФ в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений в ходе конфликта на Донбассе.

По его словам, отказы обосновываются политическим характером возбужденных Россией дел, передает rt.com.

"Что касается событий на юго-востоке Украины, то здесь мы вынуждены констатировать, что Интерпол, руководствуясь своими положениями, действительно отказывает в розыске лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, отмечая, что эти уголовные дела носят политический характер", — сказал Маньшин.

С 2014 года СК было возбуждено более 280 уголовных дел по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны", сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Интерпол отказал Украине в объявлении Виктора Януковича в розыск.