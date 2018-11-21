Стал известен новый президент Интерпола

21 ноября 2018, 09:21

Претендентом на этот пост называли россиянина.

Интерпол
Стал известен новый президент Интерпола

Усилия Украины, Литвы и США, похоже, не прошли даром: россиянин не смог возглавить Интерпол.

Новым президентом организации стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, сообщает пресс-служба ведомства.

Выборы состоялись 21 ноября.

Экс-президент Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября пропал в Китае. Он поехал в отпуск и не вернулся. Супруга Хунвэя подала заявление в полицию Франции об его исчезновении.

/ twitter.com/INTERPOL_HQ

Позднее в Интерпол пришло заявление Хунвэя, в котором он сообщил о своей отставке. По данным СМИ, после прилета Хунвэя в Китай он был задержан правоохранителями по подозрению в коррупции.

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Как сообщалось, генерал российской полиции Александр Прокопчук был одним из двух кандидатов на пост главы Интерпола

После этого выдвижения Украина пригрозила прекратить членство в Интерполе. Бойкот украинской стороны поддержала и Литва. При этом Вильнюс призвал все цивилизованные страны Европы последовать их примеру.

Ранее сообщалось, что США поддерживает кандидата на пост президента Интерпола от Южной Кореи. Вашингтон желает, чтобы пост занял лояльный США человек.

При этом младший брат Прокопчука оказался украинским дипломатом. Гражданин Украины Игорь Прокопчук 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

В свою очередь в МИД Украины уже заявили, что родственная связь постпреда Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука и вице-президентом Интерпола, россиянином Александром Прокопчуком "не вредит национальным интересам Украины".

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Южная Корея Интерпол
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