Украина пригрозила прекратить членство в Интерполе

Интерпол

Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в Facebook.

"Возможное президентство России в Интерполе - абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны - Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ІСРО", - написал он.

По мнению министра, возможное назначение россиянина на пост главы Интерпола является "абсурдным и противоречит духу и целям организации".

Ранее сообщалось, что генерал российской полиции Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на пост главы Интерпола. Кроме Прокопчука, являющегося на сегодня вице-президентом организации, за пост поборется и.о. главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи. Выборы назначены на 21 ноября.

Прокопчук с 2011-го возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД Российской Федерации, а с 2016-го является вице-президентом международной организации уголовной полиции.

Напомним, экс-президент Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября пропал в Китае. Он поехал в отпуск и не вернулся. Супруга Хунвэя подала заявление в полицию Франции об его исчезновении.

Позднее в Интерпол пришло заявление Хунвэя, в котором он сообщил о своей отставке. По данным СМИ, после прилета Хунвэя в Китай он был задержан правоохранителями по подозрению в коррупции.

В августе этого года американский Сенат предложил ограничить право России в объявлении в международный розыск по линии Интерпола - т.е. в использовании механизма "красных уведомлений". По мнению сенаторов, Москва "злоупотребляет" этим правом.