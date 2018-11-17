На пост президента Интерпола выдвинули российского генерала

Выборы назначены на 21 ноября.
Генерал российской полиции Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на пост главы Интерпола.
Как пишет Financial Times, кроме Прокопчука, являющегося на сегодня вице-президентом организации, за пост поборется и.о. главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи.
Выборы назначены на 21 ноября.
Прокопчук с 2011-го возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД Российской Федерации, а с 2016-го является вице-президентом международной организации уголовной полиции.
Экс-президент Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября пропал в Китае. Он поехал в отпуск и не вернулся. Супруга Хунвэя подала заявление в полицию Франции об его исчезновении.
Позднее в Интерпол пришло заявление Хунвэя, в котором он сообщил о своей отставке. По данным СМИ, после прилета Хунвэя в Китай он был задержан правоохранителями по подозрению в коррупции.
В августе этого года американский Сенат предложил ограничить право России в объявлении в международный розыск по линии Интерпола - т.е. в использовании механизма "красных уведомлений".
По мнению сенаторов, Москва "злоупотребляет" этим правом.