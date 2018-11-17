На пост президента Интерпола выдвинули российского генерала

Вице-президент Интерпола Александр Прокопчук / МВД РФ

Генерал российской полиции Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на пост главы Интерпола.

Как пишет Financial Times, кроме Прокопчука, являющегося на сегодня вице-президентом организации, за пост поборется и.о. главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи.

Выборы назначены на 21 ноября.

Прокопчук с 2011-го возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД Российской Федерации, а с 2016-го является вице-президентом международной организации уголовной полиции.

Экс-президент Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября пропал в Китае. Он поехал в отпуск и не вернулся. Супруга Хунвэя подала заявление в полицию Франции об его исчезновении.

Позднее в Интерпол пришло заявление Хунвэя, в котором он сообщил о своей отставке. По данным СМИ, после прилета Хунвэя в Китай он был задержан правоохранителями по подозрению в коррупции.

В августе этого года американский Сенат предложил ограничить право России в объявлении в международный розыск по линии Интерпола - т.е. в использовании механизма "красных уведомлений".

По мнению сенаторов, Москва "злоупотребляет" этим правом.