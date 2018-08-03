США предложили ограничить права России в Интерполе

Сенат США

Американские сенаторы предложили ограничить право России в объявлении в международный розыск - т.е. использовании механизма "красных уведомлений".

По мнению сенаторов, Москва "злоупотребляет" этим правом, передает ТАСС со ссылкой на законопроект, в котором предлагается ужесточить санкции в отношении РФ.

Накануне в сенате представили законопроект, который, по словам авторов, окажет давление на Россию в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США.

Ранее сообщалось, что последняя западная сеть отелей из работавших в аннексированном Крыму - американская Best Western Hotels & Resorts - покинула полуостров.