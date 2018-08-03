Крым покинула последняя западная сеть отелей

"Гостиница Севастополь". Фото: Reuters

Последняя западная сеть отелей из работавших в аннексированном Крыму - американская Best Western Hotels & Resorts - покинула полуостров.

Как сообщает Reuters причиной стали санкции Запада в отношении России.

По словам собеседников агентства, отель продолжает работать, но под другим названием.

"Теперь мы называемся просто "Гостиница Севастополь". Но ничего не поменялось, стандарты те же, три звезды. Просто перестали платить за франшизу", - поведал один из них.

Санкции в отношении России были введены после аннексии Крыма в 2014 году. Они запрещают американским компаниям вести бизнес в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Крыму пересохло русло одной из крупнейших рек полуострова - Биюк-Карасу.