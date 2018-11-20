У Климкина прокомментировали связь украинского дипломата с российским интерполовцем

Постпред Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук / Фото: Сайт миссии ОБСЕ

Родственная связь постпреда Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука и вице-президентом Интерпола, россиянином Александром Прокопчуком "не вредят национальным интересам Украины".

Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Украины на запрос "Украинской правды".

"Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает", - отметили в МИДе.

Читайте такжеУкраина пригрозила прекратить членство в ИнтерполеРанее СМИ сообщили, что постпред Украины при ОБСЕ Игорь Васильевич Прокопчук приходится младшим родным братом кандидату на должность главы Интерпола, генерал-майору российской полиции Александру Васильевичу Прокопчуку.

Генерал российской полиции Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на пост главы Интерпола. Кроме Прокопчука, являющегося на сегодня вице-президентом организации, за пост поборется и.о. главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи. Выборы назначены на 21 ноября.

Прокопчук с 2011-го возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД Российской Федерации, а с 2016-го является вице-президентом международной организации уголовной полиции.

В августе этого года американский Сенат предложил ограничить право России в объявлении в международный розыск по линии Интерпола - т.е. в использовании механизма "красных уведомлений". По мнению сенаторов, Москва "злоупотребляет" этим правом.